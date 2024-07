Calafiori torna dalle Maldive e firma per l'Arsenal: Bologna su Rugani

Riccardo Calafiori è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell' Arsenal . Il difensore, dopo l'Europeo con l' Italia e l'ottima stagione al Bologna, è pronto a volare in Premier League, non sarà un giocatore della Juventus nonostante l'interessamento da parte del club bianconero rigettato da Saputo . La trattativa è in fase avanzatissima, ormai mancano solo gli ultimi dettagli, con l'entourage del calciatore - tornato dalle vacanze alle Maldive - che ha mediato tra le due società avvicinando le rispettive esigenze e richieste.

Calafiori-Arsenal, i dettagli

C'era stato stallo nei giorni scorsi, complice la percentuale impattante della cifra da versare al Basilea da parte del Bologna. L'Arsenal ha deciso di accettare la richiesta dei rossoblù, vicina ai 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus (probabile anche percentuale su futura rivendita), mentre non è cambiata la durata del contratto: accordo fino al 2029 e per Calafiori uno stipendio da 3,5 milioni di euro l'anno oltre a mezzo milione supplementare garantito. Il centrale (utilizzabile anche come terzino sinistro) è pronto così a salutare l'Italia e a trasferirsi alla corte di Arteta in Premier League. Nelle casse dei felsinei una cifra importante da poter reinvestire sul mercato per allestire una squadra competitiva per campionato e Champions. C'è anche l'idea Rugani per la difesa.