Juve, senti Di Francesco su Soulé: "Giocatore magnifico, merita..."

Matias Soulé è il grande protagonista del momento in casa Juventus, visto i grandi interessi di mercato registrati nelle ultime settimane. Sull'argentino ci sono infatti Leicester e Roma, che non sono ancora arrivate a soddisfare le richieste di Cristiano Giuntoli. Proprio del futuro del classe 2003 ha parlato Eusebio Di Francesco, suo ex allenatore nella stagione trascorsa al Frosinone ed attualmente al Venezia.

Di Francesco esalta Soulé: "Chi lo prende fa un'affare" Il nuovo allenatore del Venezia ha parlato a Sky Sport, tornando sulla sua ultima avventura al Frosinone in cui ha potuto osservare da vicino il talento di Matias Soulé: “Credo che sia un giocatore e una persona magnifica. Merita palcoscenici importanti, valuterà il ragazzo e la società. Chi lo prenderà troverà un professionista serio, che ha voglia di migliorarsi. È iper-motivato ed è positivo per chi lo avrà, sarà un'affare". Di Francesco ha quindi analizzato il suo lavoro in gialloblù, che ha permesso a tanti giovani calciatori di crescere: "Il nostro lavoro è gratificato sia dal mio punto di vista che quello del DS Angelozzi. Da Barrenechea a Okoli fino allo stesso Soulè, credo sia un riconoscimento per il lavoro fatto".

Juve, i numeri di Soulé al Frosinone Matias Soulé è stato il grande protagonista della stagione del Frosinone, chiusa con la sfortunata retrocessione arrivata all'ultima giornata. Un risultato che comunque non cambia il giudizio sul classe 2003 argentino, capace di superare la doppia cifra con 11 gol alla sua prima stagione da titolare in Serie A. Numeri e giocate che non sono passate inosservate, in attesa di capire chi tra Roma e Leicester potrà assicurarsi il talento della Juve.

