Koopmeiners, Juve all’assalto. Il nodo Giuntoli è uno solo: non ci sono sconti

Il termine “tormentone estivo” non ci è mai garbato riferito alle canzonette, figuratevi alle trattative di calciomercato. Anche perché la stessa dinamica che riguarda uno, o poco più, calciatori in ballo tra i grandi club la si può riferire a una marea di gente tra B e C. Insomma, siamo alle prese con la fotocopia di mille racconti che si ripetono puntuali, soprattutto quando le cifre in ballo cominciano a diventare cospicue. Come nel caso, rieccoci, di Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese sul cui cartellino l’Atalanta ha appiccato un post-it con scritto a biro il prezzo: 60 milioni. Senza la possibilità di aspettare saldi. Questo, almeno, ciò che ripetono i negozianti bergamaschi che, peraltro, non hanno soverchie necessità di sistemare i bilanci. Poi sì: lo sanno perfettamente loro per primi che “Koop” gradirebbe cimentarsi in un’altra realtà così come non ignorano (almeno non crediamo proprio) come il suo agente abbia già raggiunto un accordo con i dirigenti bianconeri.