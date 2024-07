Sancho titolare con lo United, Ten Hag lo perdona: "Tutti possono..."

Il rapporto tra il Manchester United e Sancho sembra rinato. Non solo parole, anche fatti: Erik Ten Hag lo ha schierato dal primo minuto nel match contro i Rangers , anche se non aveva molte alternative vista la rosa ancora incompleta. Ma il vero scambio di pace è arrivato direttamente dall'allenatore, che è tornato a parlare del futuro del giocatore, che piace anche alla Juve di Thiago Motta . L'esterno inglese classe 2000 ha fatto ritorno ai Red Devils dopo l'ottima parte di stagione in prestito al Borussia Dortmund. E si era trasferito proprio per i problemi personali avuti proprio con il tecnico olandese. Una questione che sembrerebbe essere superata.

Manchester United, Ten Hag su Sancho: "Tutto risolto"

L'allenatore dei Red Devils, intervistato ai microfoni del portale olandese ADSportwereld, si è espresso così sul futuro di Jadon Sancho: "Abbiamo parlato chiaramente. Tutti possono sbagliare. Mettiamo una pietra sopra e andiamo avanti. Questo club ha bisogno di buoni giocatori e una cosa è certa: Jadon è uno di questi. Spero che si integri bene e contribuisca al nostro successo”. Ora la palla passa al calciatore inglese, che ha tutte le carte in regola per convincere Ten Hag a puntare su di lui. La Juve resta alla finestra, ma prima deve pensare anche alle cessioni e Soulé è una delle più probabili, anche se per ora è partito insieme al club in Germania. L'estate ancora è molto lunga e il calciomercato può cambiare le carte in tavola in un battito di ciglia.