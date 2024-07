Todibo, la scelta Juve e l’ostacolo Nizza: come si arriva alla meta

La tenacia è dote fondamentale per un difensore e su quella puntano Cristiano Giuntoli, qualche centinaio di presenze da centrale tra Serie D e C prima di intraprendere la carriera da dirigente, e Jean Clair Todibo, che il dt bianconero e Thiago Motta hanno scelto come rinforzo per la difesa della nuova Juventus. Scelta pienamente condivisa dallo stesso ventiquattrenne centrale francese, che ha un’intesa con i bianconeri a circa 2,5 milioni più bonus e ha respinto qualsiasi altra proposta arrivata finora al Nizza. Proprio il Nizza è l’ostacolo che Giuntoli e Todibo contano di superare con la citata tenacia. Non che il club francese abbia nulla contro la Juventus e il suo direttore tecnico, anzi: giusto poche settimane fa le due società hanno siglato il passaggio in bianconero di Khephren Thuram. L’ostacolo è la valutazione di Todibo fatta dalla società rossonera, 35-40 milioni. Più o meno il 50 per cento in più dei 25 considerati adeguati da Giuntoli, che peraltro punta a chiudere l’operazione con un prestito. Troppa distanza per pensare, anche con tutta la tenacia del mondo, di concludere senza smuoversi dal punto di partenza. Lo sa la Juventus e lo sa il Nizza.