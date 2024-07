Galeno e la Juve: il mito Ronaldinho e quella duttilità che aiuterebbe Motta

La Juventus continua a tenere gli occhi aperti sul mercato per approfittare di eventuali opportunità. Dopo aver quasi blindato il centrocampo (la priorità assoluta resta Koopmeiners), è il momento degli esterni d'attacco. Vista la sempre più probabile partenza di Federico Chiesa e Matias Soulé, Giuntoli e la dirigenza si stanno muovendo per regalare a Thiago Motta almeno un rinforzo di livello. Un profilo che farebbe al caso dei bianconeri è quello di Wenderson Galeno, esterno del Porto. Il laterale brasiliano, nonostante sia extracomunitario e i bianconeri non abbiano più slot disponibili su questo fronte, possiede anche un passaporto portoghese, dettaglio non da poco che aiuterebbe a far decollare la trattativa. Il sudamericano è legato ai biancoblù da un contratto in scadenza nel giugno del 2028 nel quale è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Juve-Galeno, chi è l'esterno nel mirino di Giuntoli Wenderson Galeno, classe 1997, brasiliano di Barra da Corda, dopo una breve parentesi tra le fila del Trindade, nel 2016 si trasferisce al Porto. Inizia a farsi le ossa con la seconda squadra dei portoghesi, per poi essere girato in prestito al Portimonense e al Rio Ave. Nel 2019 sembra concludersi la sua storia con i Dragoes. Viene ceduto al Braga per 3 milioni di euro. In realtà si rivela solo una breve parentesi. Dopo tre anni giocati ad alti livelli collezionando 23 gol e 24 assist in 113 presenze, compie il percorso inverso. Nel gennaio del 2022, viene riacquistato dal Porto per 10 milioni di euro. Qui inizia la sua consacrazione, a suon di ottime prestazioni. Sono ben 33 i gol e 21 gli assist di Galeno in poco più di due anni. Il suo rendimento non passa inosservato in patria, esordendo con la maglia verdeoro nel match con la Spagna del 26 marzo scorso.

Come potrebbe aiutare Motta e Vlahovic Galeno, cresciuto nel mito di Ronaldinho, suo riferimento e idolo insieme a Neymar, è un'ala sinistra che, all'occorrenza, può fungere sia da ala destra che da centrocampista esterno. Una duttilità tattica che risolverebbe molti problemi a Thiago Motta. Il brasiliano è stato impiegato nella scorsa stagione come esterno d'attacco sia nel 4-3-3 che in un 4-2-3-1 a sostegno della punta. Un esterno che nelle sue corde ha quantità e qualità che mette al servizio dei compagni. Una spalla d'attacco perfetta per Dusan Vlahovic che ha un estremo bisogno di un assist man al suo fianco. Oltre Yildiz, naturalmente...

© RIPRODUZIONE RISERVATA