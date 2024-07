Il Bologna ha scelto il dopo Zirkzee. Lazio su Bellingham!

Il Bologna ha individuato il nome giusto per il dopo Zirkzee: Thijs Dallinga del Tolosa. Affare a un passo e pronti 15 milioni per il centravanti classe 2000: contratto fino al 2029, a un 1 milione e 600mila euro all’anno. In difesa il sogno si chiama Mats Hummels, ma c’è da battere la concorrenza del Bayer Leverkusen, mentre per Bijol l’Udinese spara alto (16-18 milioni). Ecco perché non va trascurata neppure la pista che porta a un usato sicuro come Rugani, in uscita dalla Juve. Sempre molto attiva la Lazio che vuole regalarsi un altro colpo offensivo: nel mirino ci sono Laurentié (Sassuolo) e Djukanovic (Hammarby). A proposito di giovani talenti: tentativo di Lotito per Jobe Bellingham. Avviati i contatti col Sunderland per il classe 2005. In uscita Marcos Antonio (diretto al San Paolo per 5 milioni in prestito con obbligo di riscatto), mentre Cancellieri piace a Parma e Genoa. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma non molla la presa per Soulé (Juventus): il fantasista ha già l’accordo coi giallorossi per un quinquennale da 2 milioni a stagione più bonus. Davanti continua la caccia al nuovo centravanti: in lizza David (Lille), Sorloth (Villarreal) e En-Nesyri (Siviglia). Per quest’ultimo c’è da battere la concorrenza di una vecchia conoscenza romanista: Josè Mourinho che è in pressing per portarlo al Fenerbahce. La stessa Roma ha fatto pure un sondaggio col Genoa per Retegui, che potrebbe essere rimpiazzato da Nzola (Fiorentina). Il Grifone poi è alla ricerca di un portiere: i nomi più caldi restano quelli di Kotarski (Paok) e Gollini (Atalanta).