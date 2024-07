"Fede, rinnova con la Juve": la reazione di Chiesa alla proposta del tifoso

Quella di ieri è stata una giornata molto importante per Federico Chiesa , che si è sposato con Lucia Bramani . Una cerimonia che si è svolta nel Duomo di Grosseto ed in cui non sono mancate della attenzioni rivolte alla Juventus . Il classe 1997, poco prima dell'evento, ha infatti autografato varie maglie bianconere ai tifosi che si erano radunati. Subito dopo il matrimonio è poi arrivata una richiesta chiara sul suo futuro con la Juve.

Subito dopo la cerimonia, Federico Chiesa e Lucia Bramani sono saliti su una Ferrari che li ha condotti al ricevimento. Durante questo tratto si è avvicinato qualche tifoso, con l'obiettivo di scattare foto e video. Proprio qualcuno tra questi ha poi urlato: "Grande Fede, rinnova per favore!". Un messaggio chiaro, al cui il diretto interessato ha risposto con un saluto ed un pollice verso l'alto. Vedremo se, una volta terminate le vacanze, si apriranno degli spiragli per la possibile permanenza dell'esterno alla Juventus .

Juve, il punto sul futuro di Chiesa

Nonostante le richieste dei tifosi, il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è ancora incerto. Il calciatore è infatti in scadenza nel 2025 e, senza un accordo per il prolungamento, sembrerebbe destinato a lasciare il club bianconero già in questa sessione di calciomercato. Una situazione complicata per Cristiano Giuntoli, vista anche l'assenza di vere offerte per l'esterno della Nazionale.