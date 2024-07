Soulé al rush finale, Huijsen quasi: Juve, pioggia di milioni in entrata

La situazione Huijsen

Se Soulé è partito per la Germania pur con il destino juventino fortemente in bilico, Dean Huijsen invece è rimasto alla Continassa a lavorare: non per problematiche fisiche, ma per esigenze legate agli spifferi di mercato. Del resto pure l’avventura bianconera dell’olandese di passaporto spagnolo sembra arrivata al capolinea. Anche se prima va messa in piedi una trattativa credibile: Huijsen, che si affida al padre per il mercato, è chiacchierato in orbita Psg ma i francesi fin qui non hanno affondato il colpo. Ecco allora che stanno prendendo quota altre ipotesi, in Bundesliga: hanno effettuato dei sondaggi il Wolfsburg e lo Stoccarda, senza dimenticare i vari club che lo hanno cercato come Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. La valutazione della Juventus sul difensore non cambia: servono almeno 25/30 milioni per il classe 2005, negli ultimi sei mesi della passata stagione in prestito alla Roma. Giuntoli è in Germania, però non sono al momento previsti blitz, ma si sa quanto queste situazioni siano liquide. E gli scenari possono cambiare anche rapidamente: l’obiettivo resta quello, incassare circa 60 milioni per aprire ufficialmente la seconda parte del mercato in entrata.