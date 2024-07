“Va all’Arsenal”, “No, non sono io”: Calafiori e la ragazza, caos social

Nelle scorse ore ha fatto clamore un video su TikTok nel quale Benedetta Boeme, fidanzata di Riccardo Calafiori, annunciava la fine della relazione con il calciatore e il suo passaggio dal Bologna all'Arsenal. L'influencer, però, è dovuta intervenire sulla questione e con un post su Instagram ha puntualizzato: "Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok. Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere. Questo è il mio unico profilo social, io non ho mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicate, che poi vengono riportate su articoli, di chiudere immediatamente il profilo, altrimenti mi muoverò per vie legali".