Arthur fuori dai piani Juve, nuovo prestito in Serie A? La situazione

TORINO - Come ogni sessione di mercato estiva la Juventus è al lavoro per trovare una soluzione con Arthur. Il brasiliano, arrivato a Torino nel 2020 poi girato in prestito al Liverpool (2022-23) e alla Fiorentina nell'ultima stagione, non rientra nei piani di Thiago Motta (non è stato convocato per la tournée tedesca) ed una neo-promossa sarebbe interessata. Infatti il Como di Cesc Fabregas starebbe sondando il terreno per il centrocampista ex Barcellona chiaramente con la formula del prestito, lostacolo però sarebbe l'alto ingaggio del brasiliano che parte da 4,5 milioni di euro più bonus. Non solo in Serie A ma anche in Premier League alcune squadre (Everton e Leicester) stanno monitorando la situazione.