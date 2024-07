Yilmaz-Juve: mentre Yildiz è a Jesolo Giuntoli punta un altro turco del 2005

La Juventus avrebbe messo nel mirino Berkay Yilmaz del Friburgo, giovane calciatore che si sta mettendo in mostra agli Europei U19. Il club bianconero sarebbe intenzionato a muoversi per il turco, anche se la società tedesca sembra puntare molto sul terzino per il futuro. Berkay Yilmaz è un prospetto molto interessante. Turco e classe 2005, proprio come lo juventino Yildiz, è un terzino sinistro che può giocare anche come esterno mancino a centrocampo e che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 con il Friburgo. Nell'ultima stagione ha collezionato 13 presenze con la seconda squadra dei tedeschi in 3.Liga (terza divisione in Germania), segnando un gol e fornendo ben 5 assist. Domani è impegnato con la maglia della Turchia U19 contro la Danimarca in un incontro decisivo per la qualificazione in semifinale, dove potrebbe incrociare proprio l'Italia di Corradi campione in carica.