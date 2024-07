Augsburg avanti, ma Hajdari vuole il Toro: cosa succede ora

L’Augsburg è avanti per Hajdari , ma Hajdari vuole il Torino . La partita per il difensore svizzero di origini albanesi-kosovare rimane aperta, per fortuna dei granata, in virtù di queste volontà non collimanti. La certezza è che il centrale, in tribuna nell’esordio in campionato del Lugano (2-1 in rimonta contro il Grasshopper), lascerà il suo attuale club. «Albian ha suscitato l’interesse di due club importanti», la dichiarazione che in merito lascia pochi dubbi rilasciata da Mattia Croci-Torti, tecnico del Lugano . La questione è semplice, anzi tale sarebbe senza l’inserimento dell’Augsburg. Hajdari fin dalle battute iniziali della trattativa con Vagnati ha espresso gradimento per il passaggio al Toro, di suo non così lontano dall’accontentare la richiesta della società svizzera: il dt granata ha messo sul piatto una proposta da 4 milioni più bonus, a fronte dei 6 richiesti dal Lugano.

Hajdari vuole il Torino

Aumentando con uno sforzo non titanico l’offerta, gli svizzeri concederebbero il via libera. Con il giocatore che sta spingendo affinché sia Torino la sua prossima destinazione. E qui si inserisce l’Augsburg, forte dei 5 milioni più il 10% sui proventi della futura rivendita sventolati di fronte al Lugano. Di suo disponibile ad accontentare il giocatore, ma evidentemente non a perderci dal punto di vista economico. La partita resta aperta, anche se il tentativo di sorpasso da parte dei tedeschi spaventa i granata. Che infatti tiene vive le soluzioni alternative. Privilegiando la ricerca di un difensore di piede mancino il Toro resta in scia a Igor, già avuto da Vagnati alla Spal, ma acquisto che a Cairo costerebbe 20 milioni. Da escludere possano essere stanziati. Ergo, l’unica formula percorribile per chiudere l’operazione è il prestito con diritto di riscatto. Un’alternativa è Idzes del Venezia, gradito a Vanoli ma difensore di piede destro. Con il rientro del lungodegente Schuurs è previsto lo slittamento di Coco a destra con l’olandese che agirebbe al centro: a servire, quindi, è più un giocatore di piede sinistro. Motivo per cui Idzes è tenuto in considerazione, ma non caldissimo. Un discorso simile riguarda Erlic del Sassuolo, già sondato nell’estate del 2021, tornato nel radar di Vagnati, ma non un mancino naturale. Dall’ulteriore difensore che serve per ovviare alla partenza dei vari Buongiorno, Rodriguez, Djidji e Lovato passiamo al terzino sinistro.

Mercato Toro, gli obiettivi

Elemento che come confermato da Vagnati nella conferenza stampa di presentazione di Coco è una stretta necessità di mercato. «Senza dubbio ci servono ancora un difensore, un esterno sinistro e un attaccante». L’ultima casella sarà riempita da Adams, mancano però le prime due. Sfumato l’obiettivo Welington, a lungo corteggiato dal Toro ma in definitiva preso dal Southampton, restano una serie di altre piste da battere. Una conduce a Piton del Vasco da Gama, mentre almeno in questa fase appare più complicato arrivare a Wijndal, reduce dal prestito all’Az ma di proprietà dell’Ajax. Detto che due possibilità restano Acuña del Siviglia e Wolfe dell’Az, si arriva al sogno che Vagnati sta tentando in vari modi di rendere concreto. Si parla ovviamente di Gosens, in Italia ammirato con Atalanta e Inter e ora all’Union Berlino. L’affare è oneroso, ma Vagnati sta tentando di fare un regalo a Vanoli consegnandogli il forte esterno tedesco. «Non è vero che Wendel ha raggiunto un accordo con il Galatasaray», ha intanto dichiarato Alexander Medvedev, presidente del comitato direttivo dello Zenit San Pietroburgo, al sito turco aslinda.com. La mancata uscita di Wendel per adesso blocca l’arrivo di Ilic, essendo i due pari ruolo: oltretutto i russi, dal Galatasaray, riceverebbero 20 milioni che sarebbero investiti per Ilic (valutato 5 milioni in più). I turchi restano comunque fiduciosi di sbloccare la situazione: Vagnati, che incasserebbe 25 milioni, ci spera fortemente.