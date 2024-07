Juve, hai visto l’Atalanta? Un accordo di massima è già stato trovato…

Mercato, molto attiva la Lazio

Molto attiva la Lazio che ha dichiarato incedibile Zaccagni, al quale verrà affidata la fascia da capitano. Fari puntati su Laurienté (Sassuolo), Bellingham (Sunderland) e Djukanovic (Hammarby). In partenza Marcos Antonio (diretto al San Paolo in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni), Vecino (sondaggio del Galatasaray), Cataldi e Hysaj. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma prepara una nuova offerta per Soulé (Juventus): filtra ottimismo. Intanto il dt Ghisolfi si avvicina a Dahl (Djurgardens) e Assignon (Rennes) per completare la batteria dei terzini, inoltre ha sondato col Genoa per il centravanti Retegui, che potrebbe essere rimpiazzato in Liguria da Nzola (Fiorentina). Lo stesso Genoa per la porta non molla la presa per Kotarski (Paok) e Gollini (Atalanta). Il Lecce è in pressing su Neumann (Hannover) e Praet (ex Leicester). Kastanos (Salernitana) in chiusura al Verona. L’Udinese aspetta la risposta di Alexis Sanchez, i Pozzo seguono anche Coppola (Verona) e Pobega (Milan), mentre Kabasele piace allo Standard Liegi. Manca solo la firma per Varane al Como. Infine il Parma ci prova per Cancellieri (Lazio) e ha affidato la panchina dell’Under 18 ad Arturo Lupoli.