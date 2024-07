Sancho, Juve fuori dai giochi? Spunta il top club europeo: "Ha detto sì"

Jadon Sancho, nonostante il riavvicinamento con il Manchester United, resta uno dei primi obiettivi della Juventus per rinforzare il proprio pacchetto di esterni. Una situazione che potrebbe sbloccarsi soprattutto in caso di cessione di Matias Soulé. I bianconeri non sembrano però essere gli unici interessati all'inglese classe 2000, visto che nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il PSG secondo quanto riportato de L'Equipe.

PSG, Sancho può essere il nuovo obiettivo Secondo il quotidiano sportivo francese, il PSG non avrebbe ancora abbandonato l'idea di poter arrivare a Khvicha Kvaratskhelia. Un'operazione molto difficile, vista la resistenza del Napoli di Antonio Conte. Per questo il club parigino sta iniziando a valutare delle alternative, come quella che porta a Jadon Sancho del Manchester United. I due club sono infatti già in contatto per definire il futuro di Manuel Ugarte, con l'esterno ex Borussia Dortmund che potrebbe così entrare nell'operazione. Sancho intanto ha detto sì al possibile trasferimento, in attesa di poter definire l'accordo economico.

Juve, il punto sugli esterni La concorrenza del PSG sarebbe chiaramente un problema per la Juventus, vista la forza economica del club parigino. Bisognerà quindi capire se la squadra allenata da Luis Enrique vorrà davvero affondare il colpo o se preferirà concentrarsi su altri obiettivi. I bianconeri continuano intanto a lavorare sul fronte cessioni per sbloccare il mercato in entrata, con una nuova super offerta in arrivo per Matias Soulé che potrebbe superare la concorrenza di Roma e Leicester.

