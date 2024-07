"Manchester City, idea Donnarumma: il portiere riflette sul PSG"

Si accende il calciomercato dei portieri, con un domino che potrebbe coinvolgere addirittura Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City avrebbe infatti individuato il portiere italiano come il perfetto sostituto di Ederson. Il brasiliano è in trattativa per un trasferimento in Arabia Saudita all'Al Ittihad, con la squadra di Pep Guardiola che avrebbe così lo spazio per dare l'assalto al classe 1999 del PSG.

PSG, Donnarumma pensa all'addio La permanenza di Gianluigi Donnarumma al PSG, dopo un Europeo in cui è stato l'unica nota positiva dell'Italia, non è più così scontata. Il portiere ex Milan è infatti in scadenza nel 2025 e non ha ancora l'accordo per il possibile rinnovo di contratto. Il club parigino ha inoltre investito 20 milioni di euro per assicurarsi il russo Matvey Safonov dal Krasnodar. Un colpo che aumenta la concorrenza tra i pali della porta parigina e che avrebbe innescato delle riflessioni in Donnarumma. Il classe 1999 prenderebbe infatti in serie considerazione la possibilità di poter approdare in Premier League, con il Manchester City che potrebbe presto farsi avanti con una proposta concreta.

Manchester City, cresce l'idea Donnarumma Per rendere il colpo Donnarumma possibile, per il Manchester City sarà fondamentale definire il futuro di Ederson. Il portiere brasiliano sembrava infatti ad un passo dall'Al Nassr, che ha però preferito puntare sul connazionale Bento. Adesso la nuova possibilità è rappresentata dall'Al Ittihad, a cui i campioni d'Inghilterra hanno ribadito la volontà di incassare 50 milioni di euro. In caso di accordo, la squadra di Guardiola potrebbe accontentare la richiesta di 60 milioni di euro del PSG per Donnarumma. L'alto ingaggio del portiere da 12 milioni di euro l'anno non rappresenterebbe un problema per i Cityzens.

