"Kubo-Liverpool, ci guadagna anche il Real... Madrid: operazione da 60 milioni"

L'ultima stagione di Kubo con la Real Sociedad non è passata inosservata e, infatti, il Liverpool lo avrebbe messo nel mirino in questa sessione di mercato. La notizia è arrivata direttamente dal Giappone, dove hanno scritto che i Reds starebbero trattando lo stipendio con gli agenti dell'esterno offensivo in quanto sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni. Una cifra molto importante che però andrà spartita anche con il Real Madrid qualora dovesse andare in porto la cessione in Premier League.