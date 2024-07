Miretti, la Juve dice no. Szczesny-Chelsea, cosa c’è di vero? E Arthur…

Arthur in uscita

Bagagli pronti pure per Arthur Melo. Il suo agente Federico Pastorello sta lavorando per portarlo in Premier League, dove Everton, Newcastle e Leicester hanno già chiesto informazioni. In Italia invece può farsi largo per il brasiliano l’opzione Como, che venerdì ha dialogato a lungo con la Juve. La prima idea dei lariani portava a Fabio Miretti per il quale la Juve ha detto subito no. A quel punto il ds Ludi ha sondato il terreno per il brasiliano e Hans Nicolussi Caviglia, che la Vecchia Signora avrebbe invece girato volentieri al Venezia per 7 milioni. Una soluzione, quella lagunare, che non convince del tutto il regista classe 2000: ha preso tempo e spera ora di convincere Thiago Motta a trattenerlo. Chi può andare comunque in arancioneroverde è il terzino Tommaso Barbieri. In settimana si può chiudere. Giorni decisivi pure per la cessione di Marley Akè: lavori in corso per trovare una quadra col Verona.