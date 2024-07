Couto, dai radar della Juve a obiettivo Dortmund: sondaggio col City

Il Borussia Dortmund è sulle tracce di Yan Couto , ventiduenne terzino destro che è stato nei radar della Juventus . Il brasiliano, di proprietà del Manchester City , nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Girona . Trattativa in corso: non è stata ancora ridotta in maniera soddisfacente per il club inglese la differenza tra domanda e offerta. Il Dortmund è pronto a offrire tra i 20 e i 25 milioni di euro per l'ex giocatore del Coritiba , il City , stando a quanto riferisce Sky Sports Germania, ne chiede 40.

Couto, la stagione super con il Girona e le chiamate del Brasile

Couto sarebbe disposto ad accettare il trasferimento in giallonero dopo aver prolungato il suo contratto con il Manchester City fino al 30 giugno 2026 la scorsa estate. Couto è stato acquisito dal City nel 2020, ma non ha mai giocato per i Citizens: è stato ceduto in prestito al Girona nella stagione 2020/21, ha giocato al Braga la stagione successiva, e poi ha giocato altri due anni in prestito di nuovo al Girona con il quale ha conquistato, da protagonista, la qualificazione in Champions League: due gol e otto assist in 39 partite gli sono valse anche le prime convocazioni nel Brasile.

