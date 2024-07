Osimhen, è stallo tra Napoli e Psg: l'affare si raffredda, e Conte aspetta...

Una brusca frenata sembrerebbe essersi verificata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Victor Osimhen ai piedi della Tour Eiffel. Se nelle scorse settimane la concretizzazione dell'operazione sarebbe dovuta essere soltanto una mera formalità, ciò a cui si sta assistendo nelle ultime ore potrebbe portare a scenari del tutto differenti. Alla base dello stallo ci sarebbero dei dissidi interni tra alcuni giocatori del Paris Saint-Germain e la società : stando a quanto riferisce il quotidiano francese l'Equipe, i due attaccanti messi sul mercato dal club - Kolo Muani e Gonzalo Ramos - non vorrebbero lasciare la squadra , cercando di convincere Luis Enrique a cambiare opinione in merito alla loro posizione in squadra. Un atteggiamento che non giova affatto al Napoli in quanto l'eventuale permanenza dei due attaccanti a Parigi non libererebbe il posto per Osimhen.

I dialoghi tra Napoli e PSG sembrano essersi affievoliti, con i due club che stavano discutendo su un potenziale sconto sulla clausola da 130 milioni di euro presente all'interno del contratto di Osimhen, senza finire al dì sotto dei 100. Milioni che il Napoli avrebbe dovuto reinvestire per puntellare la rosa e soprattutto per un sostituto degno dell'attaccante nigeriano, con il principale indiziato a sostituirlo che porta il nome di Romelu Lukaku, fedelissimo del nuovo tecnico dei partenopei Antonio Conte. In Francia non tardano ad arrivare le conferme in merito al rallentamento della trattativa, con Osimhen in attesa di risposte e la valigia già pronta tra le mani.

Assenze in amichevole ed un saluto che sa di addio

L'attuale numero 9 del Napoli non ha preso parte alle due amicheovli disputate finora dai partenopei - 4-0 contro l'Anaune e 3-0 ai danni del neopromosso Mantova in Serie B di Possanzini - per evitare ogni tipo di infortunio e ieri, al termine del ritiro della squadra a Dimaro, ha salutato i tifosi del Napoli facendo presagire il suo addio. Tutto apparecchiato per la cessione di Osimhen che al momento attende in solitaria al tavolo delle trattavie in attesa che la 'grana' tra il PSG ed i suoi attaccanti possa risolversi quanto prima, nel miglior modo possibile. Ad attendere dei risvolti nella maxi trattativa è anche Antonio Conte, che dopo la fine del ritiro attende l'arrivo dei nazionali per la seconda parte di preparazione a Castel di Sangro, in Abruzzo, da giovedì.