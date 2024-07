"Thuram sorpresa, complimenti alla Juve. Chiesa, ecco da cosa dipende..."

Igli Tare dopo l'addio alla Lazio è rimasto senza squadra in attesa della chiamata giusta. "La voglia non manca ma non voglio affrettare niente" ha detto ospite a Sky Sport durante la puntata di mercato. E, proprio di questo, poi ha parlato il ds facendo un paio di considerazioni sulle trattative degli ultimi giorni, i nuovi arrivi della Serie A e ha puntato sul Napoli di Antonio Conte per lo scudetto.

Tare, Thuram-Juve e la scelta Conte-Napoli La prima considerazione di Tare è stata per l'arrivo di Thuram alla Juve e i complimenti a Giuntoli per il colpo: "Penso che sarà la sorpresa della prossima Serie A, è un centrocampista completo. Sono sorpreso che nessun'altra big abbia pensato a lui. Devo fare i complimenti alla Juventus. Può diventare un punto di riferimento nella squadra di Thiago Motta". Poi il paragone con Rabiot: "Adrien ha avuto una grande carriera ma Khephren ha tantissime qualità". Sempre restando in tema Juve, l'ex ds della Lazio ha parlato di Chiesa: "È tra i migliori giocatori in circolazione ma dipende dai piani della società. Se non fa parte del futuro si potrebbero prendere in considerazione delle offerte e fare cassa anche se giocatori con una gamba come la sua non sono semplici da trovare". E sul possibile sostituto: "Pochi giocatori del livello della Juventus. Sancho o Adeyemi? Io preferisco l'inglese".

Poi le parole si sono spostate su Calafiori: "Non penso che la Roma non avesse visto in lui un giocatore forte ma veniva da infortuni importanti e aveva bisogno di spazi che i giallorossi non potevano dargli. Tutte le società hanno approfittato della sua crescita: il Bologna, il Basilea, la Roma e l'Arsenal che lo prenderà. Calafiori è il classico esempio che dando fiducia ai giocatori alla fine usciranno. Tutto manca nel calcio tranne che i giocatori, non ci sono più i soldi di una volta. Oggi servono le idee". A chiudere ha parlato del Napoli e di Conte: "È stata la scelta migliore che potessero fare. È un trascinatore perché riesce a darti la motivazione nel momento e modo giusto. Penso che la squadra con il nuovo entusiasmo potrebbe essere una delle candidate per lo scudetto".

