Todibo alla Juve: quando si chiude con il Nizza, la formula e i dettagli

Resiste, il “Se”. E resisterà - come sempre sul mercato - finché le firme non lo cancelleranno. Ma inizia ormai a essere sovrastato dal “Quando”. Ovvero quando Jean-Clair Todibo diventerà un giocatore della Juventus. Salvo sorprese clamorose, ma sempre possibili in questo ambito, la trattativa tra Cristiano Giuntoli e il suo collega del Nizza Florian Maurice sembra avviata verso il lieto fine. Lieto per la Juve, che sfumato Calafiori aveva scelto il ventiquattrenne francese (già corteggiato nel 2018 quando era al Tolosa e la spuntò il Barcellona) come primo obiettivo per la difesa, e lieto per Todibo che, bloccato dalla Uefa il trasferimento al Manchester United perché Nizza e Red Devils hanno la stessa proprietà, una volta fattosi avanti il club bianconero aveva detto ai rossoneri di non accettare altre destinazioni.