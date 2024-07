De Bruyne-Al Ittihad, Guardiola chiude la porta e lo blinda: "Non se ne andrà”

"De Bruyne non viene ceduto". Guardiola è stato abbastanza categorico riguardo il futuro del centrocampista belga. Kevin è reduce dall'Europeo con il Belgio, uscito agli ottavi di finale contro la Francia, ed è uno dei punti importanti del Manchester City in vista della prossima stagione. I Citizens hanno iniziato la preparazione e sono negli Stati Uniti per il tour estivo ed è proprio da lì da dove ha parlato il tecnico spagnolo.

De Bruyne e situazione mercato: parole Guardiola Pep Guardiola ha parlato in modo chiaro sul futuro di De Bruyne: "Kevin non se ne va. Se qualcuno vuole andarsene quest'estate, ne parleremo e, naturalmente, fino all'ultimo giorno della finestra di mercato abbiamo la possibilità che i giocatori possano arrivare o essere ceduti, ma De Bruyne non se ne andrà". Il tutto è nato dalle voci uscite nelle ultime settimane di un interessamento dell'Al Ittihad per il belga: "Non escludo l'arrivo di nuovi giocatori come opzione, ma penso che ci sia una probabilità dell'85, 90, 95% che avremo la stessa squadra. Mi sento tranquillo, perché le qualità umane che abbiamo in rosa sono difficili da sostituire. Ma vedremo".

A chiudere il tecnico del City ha parlato anche di Rodri, campione d'Europa con la Spagna: "Non posso negare quanto sarei felice se potesse ottenere il Pallone d'Oro. Sarebbe fantastico per lui, ovviamente, per la sua famiglia e i suoi amici, ma anche per il Manchester City e tutta l'organizzazione. Penso che nessuno dubiti che la Spagna sia stata brillante sotto tutti gli aspetti, in ogni partita dell'Europeo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA