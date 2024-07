Blitz Cardinale per accendere il mercato: da Pavlovic a Samardzic, gli obiettivi

Sia su Youssouf Fofana sia sula concorrenza, almeno dai rumors, pare stia aumentando e questo non può che fare il gioco delle società che sono in possesso dei cartellini dei due giocatori, ovvero Monaco e Red Bull Salisburgo. Per quanto concerne il mediano francese, il Milan ha già definito l’accordo economico con il giocatore, che ha dato priorità ai rossoneri, ma il problema sta nella contrattazione con il Monaco che non vuole scendere sotto i 20 milioni di base fissa mentre ilarriverebbe a quella cifra includendo i bonus. Va ricordato come Fofana sia in scadenza di contratto nel 2025 e questo suo status ed il prezzo sicuramente abbordabile ha riattivato anche il Manchester United, che nei mesi scorsi aveva seguito l’evoluzione di Fofana senza però mai affondare realmente il colpo. Per i Red Devils, però, il mediano del Monaco pare non essere la prima opzione per il proprio centrocampo (obiettivo numero uno è Ugarte del Paris Saint-Germain, ma non ai 60 milioni chiesti dai parigini), ma il fatto che si sia ripalesato l’interesse mette fretta al Milan, che doponon può permettersi – a livello d’immagine oltre al livello tecnico – di vedersi soffiare un’altra prima scelta.