Colpani, Sensi, Varane, Hummels: il mercato in Serie A si infiamma

Avanza Pierluigi Gollini nella corsa alla porta del Genoa . Il portiere dell’ Atalanta non rientra nei piani di Gasperini , che ha dato il via libera alla partenza. In pole c’è appunto il Grifone, che ha visto respinta l’offerta presentata al Paok per Kotarski ed è tornato alla carica per il classe 1995, che ha dato già la sua disponibilità a trasferirsi in rossoblù. Davanti non vanno trascurati i nomi di Nzola (Fiorentina) e Krstovic (Lecce), nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante per Retegui (piace a Juve, Fiorentina e Roma). Il Monza accelera per due grandi ritorni, stanno entrando nel vivo le trattative per riportare in biancorosso Stefano Sensi (ex Inter) e Daniel Maldini : ieri sera summit tra Adriano Galliani e l’agente Beppe Riso per definire gli accordi. Per il centrocampista pronto un annuale con opzione, mentre il fantasista può legarsi fino al 2028 a titolo definitivo al Milan, che manterrà una importante percentuale sulla futura vendita.

Fiorentina su Colpani, il Verona prende Livramento

Chi invece può lasciare il club brianzolo è Colpani: sul Flaco resta in pressing la Fiorentina, che lavora al prestito con obbligo di riscatto. Operazione da 16-18 milioni complessivi e contratto quinquennale da 2 milioni all’anno. Fumata grigia tra il Napoli e il Psg per il passaggio alla società francese di Osimhen: c’è distanza tra la proposta (intorno agli 80 milioni) e la richiesta del Napoli (almeno 110), nonostante il nigeriano abbia già l’intesa totale col Paris (quinquennale da 14 milioni all’anno). Finché non si sbloccherà questo affare i partenopei non potranno chiudere l’arrivo di Lukaku, che resta in attesa dopo aver detto sì al triennale da 6,5 milioni a stagione più bonus offerto da De Laurentiis. Manca solo l’annuncio ufficiale per il rinnovo di Folorunsho fino al 2029, mentre Ostigard (il Rennes spera ancora di convincerlo), Mario Rui (piace al Porto), Lindstrom (è vicino all’Everton in prestito con diritto di riscatto) e Gaetano (verso Cagliari) sono in uscita.

Il Verona prende Livramento dal Mvv Maastricht per 600mila euro (contratto triennale con opzione per il quarto anno) e stringe per Kastanos (Salernitana). In uscita Tchatchoua, per il quale il Rennes ha offerto 10 milioni. Ufficiale il ritorno di Viti (Nizza) all’Empoli, che è in chiusura per Colombo in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Manca solo la firma per il passaggio di Varane (accordo biennale con opzione) al Como. Dallinga (Tolosa) ieri ha sostenuto le visite mediche col Bologna: oggi la firma sul contratto fino al 2029, nel frattempo i rossoblù aspettano una risposta dallo svincolato Hummels (offerto un annuale da 2 milioni più bonus). Per il centrocampo gli emiliani hanno messo gli occhi su Prass (Sturm Graz). La Lazio resta vigile su Laurienté (Sassuolo) e Djukanovic (Hammarby). Man rinnova fino al 2028 col Parma. L’Atalanta insiste per O’Riley (Celtic) e Brescianini (Frosinone), sul quale c’è anche il Napoli. Miranchuk invece può lasciare Bergamo per volare all’Atlanta United per 11 milioni.