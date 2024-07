Juve alla ricerca del vice Vlahovic: voi chi prendereste?

Voi ci prendereste come vice-Vlahovic? La situazione è questa: Moise Kean è andato alla Fiorentina. Milik è in vendita e ha già qualche richiesta: lo vuole il Siviglia, ma anche il West Ham e il Brentford. Chiesa è in partenza, ma anche se rimanesse, Motta non lo utilizzerebbe come centravanti. E quindi? Giuntoli sta guardandosi intorno e uno dei nomi caldi è Mateo Retegui, bomber oriundo del Genoa.