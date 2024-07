Soulé-Roma, distanza minima. Huijsen, c'è il top club: la richiesta della Juve

Dunque mentre sembra tutto pronto per la partenza di Soulé, si registrano novità importanti anche per il futuro di Huijsen. Il difensore, ambizioso come il padre che ha deciso di gestirlo in prima persona, - se sarà un bene o no lo si capirà con il tempo e con le maglie che in futuro il ragazzo indosserà - è finito nel mirino di un altro club francese, non solo il Paris Saint Germain. Su Huijsen ecco il Marsiglia su richiesta specifica avanzata dal tecnico De Zerbi con il suo staff. Cominciati dunque i primi contatti per verificare se sussistono o no le condizioni per far sì che dall’interessamento si possa passare alla fase due, quella della trattativa vera e propria.

Quella per esempio che vede già attivi lo Stoccarda, club non così gradito al marcatore così come il Bournemouth in Premier. La Juventus per Huijsen non vuole meno di 20 milioni di base fissa a cui probabilmente si dovranno aggiungere alcuni bonus legati al rendimento del calciatore ed eventuali obiettivi centrati dalla squadra nella prossima stagione. Dunque come si è già avuto modo di scrivere sono in cima alla lista dei partenti Soulé e Huijsen ma chi arriverà al loro posto Per la difesa si può dire che con il Nizza è stata individuata la formula che porterebbe il colosso Jean Clair Todibo sotto la Mole.

Prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il suo arrivo potrebbe rappresentare un ulteriore fattore per vedere Bologna e Juventus individuare l’accordo per il passaggio in rossoblù di Rugani a condizioni ritenute congrue dallo stesso difensore. Per quanto riguarda invece l’attacco, con la partenza di Soulé si andrebbe a caccia di Koopmeiners da una parte, mentre dall’altra si alzerebbe la soglia d’attenzione per scandagliare il mercato dei prestiti eccellenti e quindi tesserare un giocatore di qualità. I nomi sono molti: da Adeyemi a Sancho, da Pepé a Galeno, Conceiçao etc.

