"Futuro Sancho, il Manchester United fissa il prezzo per Jadon, il Psg..."

Futuro Sancho, lo United fissa il prezzo

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Manchester United continua a non considerare Jadon Sancho come un calciatore fondamentale per il suo progetto. L'esterno inglese era stato acquistato dai Red Devils nel 2021 per ben 86 milioni di euro. Una cifra ben lontana dall'attuale valore del classe 2000, soprattutto a causa dei problemi personali avuti con Ten Hag. La dirigenza inglese avrebbe fatto sapere al PSG di voler quindi incassare 47 milioni di euro dalla sua cessione. Una cifra che di certo non spaventa il club parigino, che sta riflettendo sulla possibile operazione. La squadra di Luis Enrique è infatti impegnata anche nella trattativa per Victor Osimhen.