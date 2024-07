Roma, non solo Soulé: in arrivo il colpo per la fascia sinistra, le ultime novità

La Roma continua ad essere attiva sul mercato. Dopo l'acquisto di Enzo La Fée dal Rennes, il club giallorosso sta infatti lavorando per arrivare ad un accordo con la Juventus per Matias Soulé. Intanto è però arrivato anche un nuovo colpo targato Ghisolfi, con l'arrivo ormai ad un passo di Samuel Dahl dal Djurgarden . Il talento svedese classe 2003 sarà il nuovo terzino sinistro a disposizione di Daniele De Rossi dopo l'addio di Leonardo Spinazzola direzione Napoli.

Roma, fatta per Dahl: le cifre

Secondo quanto riportato dal giornalista svedese Daniel Kristoffersson, molto attento e preciso sulle dinamiche di mercato nel proprio paese, la Roma avrebbe raggiunto un accordo con il Djurgarden per l'acquisto a titolo definitivo di Samuel Dahl. Il club giallorosso pagherà 4 milioni di euro più bonus per il classe 2003, che firmerà un contratto di cinque anni. Un'operazione ormai alle battute finali, con Dahl che è atteso in Italia già nel corso della settimana per sostenere le visite mediche. Lo svedese avrà il compito di sostituire Leonardo Spinazzola, passato al Napoli a parametro zero dopo il mancato rinnovo.