Soulé via, Juve effetto domino: Giuntoli accelera in entrata e in uscita

Ora Todibo

Il primo nome porta a Koopmeiners e Giuntoli per l’olandese tornerà a bussare alla porta dell’Atalanta, anche se le alternative nella giungla del mercato non mancano mai. Ma l’innesto più imminente è quello di Todibo al centro della difesa, per completare il pacchetto di centrali al fianco di Bremer: l’intesa con il giocatore c’è da tempo, quella con il Nizza è ormai nell’aria. La formula dovrebbe essere quella del prestito (molto) oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva che avvicinerà ma non supererà i 30 milioni di euro.