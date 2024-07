Conceicao, novità Juve? “Ha già parlato con il presidente del Porto”

Francisco Conceicao continua a essere tra gli osservati speciali della Juventus per il mercato. Un rinforzo interessante per il reparto offensivo e che tanto bene ha fatto agli Europei con la maglia del Portogallo. Il classe 2002 potrebbe rappresentare anche un investimento per il futuro, ma prima di mettere sul piatto offerte ufficiali (nonostante l'idea di Giuntoli sia quella di un prestito con obbligo di riscatto) c'è bisogno di vendere. Soulé e Huijsen al momento sono i due in uscita dalla Juve: il primo direzione Roma, mentre il secondo al Bournemouth in Premier League. Ma torniamo all'esterno del Porto perché, dopo le vacanze aggiuntive per la partecipazione a Euro 2024, è arrivato nel ritiro dei Dragoni.

Conceicao-Porto, incontro con Villas Boas Secondo quanto riportato dal quotidiano Record, infatti, l'attaccante esterno è arrivato in ritiro e avrebbe avuto un colloquio con il presidente del Porto, Villas Boas. Il nuovo numero uno del club biancoazzurro vuole convincere il giocatore a restare in Portogallo un'altra stagione. L'incontro sembra essere andato bene e ha lasciato spiragli positivi per il futuro e, sempre come riportato dal giornale portoghese, Francisco Conceicao si è presentato determinato e concentrato per la nuova stagione.

Nonostante l'addio, un po' turbolento, di papà Sergio per quanto riguarda la panchina dei dragoni il suo futuro potrebbe essere comunque al Porto. In ogni caso il classe 2002 ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, aumentata proprio da pochi giorni. Una cifra che la Juve non sarebbe intenzionata a investire, con Giuntoli che vorrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto. Una formula che difficilmente convincerà i portoghesi perché sul ragazzo ci sono anche gli occhi del Lipsia e di alcuni club della Premier League. Non solo Conceicao, gli occhi dei bianconeri in casa Porto sono anche su Galeno e Pepe come rinforzi per le corsie d'attacco e di difesa.

