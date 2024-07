Ve lo ricordate? Baffi e brizzolato in Serie C spagnola, una stella in Serie A

Josè Maria Callejon è pronto per una nuova avventura. Niente grandi palcoscenici, ai quali è stato abituato durante la sua lunga carriera, ma al Marbella , club di Terza Divisione Spagnola. Indimenticabili le sue corse sulla fascia destra dello stadio Diego Armando Maradona, con le quali ha conquistato l'amore dei tifosi del Napoli. Conclusa l'esperienza partenopea, dove ha giocato forse il suo miglior calcio, lo spagnolo è passato tra le fila della Fiorentina, per poi cimentarsi con il Granada nell'ultimo anno. Tanta sorpresa tra gli estimatori dell'esterno, ma si sa, il calciomercato è imprevedibile.

Callejon al Marbella: il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato con il quale il Marbella ha ufficializzato l'acquisto di Jose Callejon: "Il Marbella Fútbol Club ha raggiunto un accordo con l'attaccante José Callejón, che sarà legato alla nostra entità fino al 30 giugno 2025. Capocannoniere spagnolo della storia del calcio italiano con 82 gol, campione della Lega dei record del Real Madrid ( 2012), della Coppa Italia con il Napoli in due edizioni (2014 e 2020) e con quasi 700 partite ufficiali in carriera, il record di gol di Callejón è sempre stato eccezionale in tutti i club per cui ha giocato".

I numeri di Callejon in Serie A tra Napoli e Fiorentina

Dopo essere cresciuto nel Real e aver ricevuto anche stima e benedizione da José Mourinho nella sua avventura a Madrid, nella sua lunga esperienza in Serie A Jose Callejon ha collezionato tra Napoli e Fiorentina ben 305 presenze, condite da 65 gol e 60 assist. Arrivato in Campania nell'estate del 2013, nell'affare che portò all'ombra del Vesuvio anche Gonzalo Higuain, ha messo a referto tra campionato e coppe 349 presenze e 82 reti. In viola si trasferisce nel 2020, restando per poco più di due stagioni. Un'esperienza positiva ma non esaltante, nella quale collezione 50 presenze e 1 gol.