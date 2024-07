Koopmeiners, la cassa Juve ora è pronta all'assalto: il gioiello per Motta

Koopmeiners , fortissimamente Koopmeiners . L’olandese dell’Atalanta è il primo obiettivo di mercato della Juventus 2024-25 in ordine di tempo, messo nel mirino ancora in inverno, e in ordine di importanza, considerato quasi imprescindibile nella squadra pensata da Thiago Motta e Cristiano Giuntoli . Tanto che se per altri ruoli c’erano e ci sono alternative, Koopmeiners non ne ha mai avuta una. O perlomeno non ne ha più avuta una dopo il grave infortunio di Lewis Ferguson , trascinatore del Bologna di Thiago Motta in quel ruolo di trequartista che la Juve vuole affidare all’atalantino. Già, atalantino.

Koop vuole la Juve, la distanza si accorcia

Koopmeiners è un giocatore dell’Atalanta e anche se sarebbe felicissimo di trasferirsi alla Juve, con cui c’è già un’intesa di massima per un quinquennale da 4,5 milioni, e anche se l’anno scorso aveva ottenuto dalla società nerazzurra, dopo il no al Napoli, la disponibilità a liberarlo quest’estate in caso di offerta importante, resta il fatto che per metterlo a disposizione di Thiago Motta va convinta la Dea. E sia i 15-20 milioni di distanza tra i 40-45 che riterrebbe congrui la Juve e i 60 della valutazione nerazzurra, sia le recenti dichiarazioni dell’ad atalantino Luca Percassi - «Koopmeiners è fondamentale e la sua cessione non è mai stata in programma» - segnalano che la trattativa non sarà una passeggiata neppure per un dirigente esperto e abile come Giuntoli.