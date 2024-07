Soulé posta Roma, Fiorentina su Colpani e McKennie. Szczesny...

Quella di oggi è stata un'altra giornata importante in tema calciomercato , con tanti sviluppi in diverse trattative. Proseguono infatti le mosse in uscita della Juventus , con la definizione delle cessioni di Soulé e Huijsen . Mosse importanti anche da parte di altre squadre di Serie A come la nuova Fiorentina di Vincenzo Palladino e il neopromosso Como , tra i club più attivi per cercare di costruire una squadra che possa salvarsi senza particolari preoccupazioni.

Juve, non solo Soulé: accordo per l'addio di Huijsen

In casa Juve continuano le grandi manvre in uscita. I bianconeri hanno infatti definito la cessione di Matias Soulé alla Roma per 30 milioni di euro, bonus inclusi. Una trattativa "ufficializzata" anche dall'esterno argentino, che ha pubblicato sui social una (vecchia) foto al Colosseo in compagnia della fidanzata. Intanto la squadra di De Rossi ci sta provando anche per Artem Dovbyk del Girona, con cui l'Atletico Madrid ha già un accordo per 40 milioni di euro. Deciso poi il futuro di Dean Huijsen, con il Bournemouth che verserà circa 18 milioni di euro nelle casse della Juventus: 15 subito, 3 con bonus facilmente raggiungibili. Due operazioni con cui Giuntoli proverà a chiudere il doppio grande colpo per Koopmeiners e Todibo. Il difensore francese è l'innesto più imminente per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro da garantire al Nizza.