Inter, Correa e Arnautovic bloccano il mercato. Depay costa troppo: respinto

Situazione Correa

C'è sicuramente attesa anche per vedere se Taremi si ripeterà dopo i tre gol nelle prime due uscite, lui che punta deciso a una maglia da titolare alla prima giornata. Una questione che non può riguardare Correa, fuori dal progetto interista e prossimo all'uscita. L'attaccante, però, potrà e dovrà essere ceduto soltanto a titolo definitivo o in prestito secco, anche se in questo caso il club non monetizzerebbe in virtù del contratto in scadenza nel giugno 2025. Escluse per questa ragione anche le ipotesi di cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, perché per farlo Correa dovrebbe prima rinnovare con l'Inter. Per nulla conveniente la risoluzione contrattuale, perché in tal caso i nerazzurri andrebbero incontro a una minusvalenza sul bilancio 2024/25. Il giocatore allo scorso 30 giugno era a bilancio per 8,5 milioni di euro, la cifra minima che l'Inter dovrebbe incassare per non generare una minusvalenza. Sfumato il Marsiglia, e i 10 milioni pattuiti per il riscatto a fine stagione, ora si riparla di Lazio da cui il Tucu era arrivato a Milano per 32,5 milioni di euro nel 2021.