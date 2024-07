Xavi Simons, il Psg resiste all'assalto Bayern e alle follie United

Dopo l’Europeo vissuto da protagonista e la semifinale conquistata con la sua Olanda, Xavi Simons si è trasformato in uno dei pezzi pregiati e più desiderati di questo mercato estivo. A tentare di convincere il Paris Saint-Germain a cedere il proprio gioiellino sono state principalmente Bayern Monaco e Manchester United. Quest’ultima ha addirittura messo sul piatto il proprio capitano, Bruno Fernandes, molto apprezzato da Luis Enrique , e dunque uno degli obiettivi principali dei campioni di Francia. Eppure, i francesi sono rimasti irremovibili: per il Psg, infatti, il ventunenne olandese è incedibile. Motivo per cui il futuro di Simons potrebbe essere ancora a Lipsia, dove nella passata stagione si è messo in mostra affermandosi come uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Il Lispia, infatti, ha chiesto al Paris Saint-Germain un nuovo prestito, ed è fiducioso di strappare il sì dei francesi, soddisfatti di come il club tedesco abbia fatto crescere il proprio campioncino.

Il mercato in Premier

Qualche anno fa anche Emile Smith Rowe era considerato uno dei giovani calciatori più talentuosi d’Europa. Tanto che l’Arsenal - club in cui milita da quando aveva solo 10 anni - aveva addirittura visto in lui l’erede di un certo Mesut Ozil. Paragoni a parte, però, la carriera dell’ormai quasi ventiquattrenne (li compie fra due giorni) non è mai veramente decollata, anche a causa dei tanti infortuni che ne hanno rallentato la crescita. E ora, dopo 14 anni di militanza, Smith Rowe è vicinissimo a lasciare definitivamente i Gunners per spostarsi a ovest di Londra, e iniziare una nuova esperienza con la maglia del Fulham. La trattativa va avanti da giorni, ma è nelle scorse ore che sembra essersi definitivamente sbloccata. Questo perché l’iniziale offerta di 35 milioni di euro rifiutata dai Gunners è stata aumentata: il Fulham ha infatti presentato una nuova proposta di 35 milioni di sterline (circa 41,5 milioni di euro) che il club del nord di Londra sembra intenzionato ad accettare. Nel caso l’affare andasse in porto, Smith Rowe diventerebbe dunque l’acquisto più caro della storia dei Cottagers. Il club guidato da Marco Silva è inoltre vicino a chiudere anche l’affare Sessegnon, che arriverebbe a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Tottenham. Per il centrocampista sarebbe un ritorno, visto che erano stati proprio i Cottagers nel 2019 a cederlo per 25 milioni di sterline agli Spurs.

Gli altri affari

In Spagna, invece, il Real Madrid è vicino all’accordo di rinnovo con Ferland Mendy: il francese firmerà un prolungamento del rapporto con le Merengues fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione legata alle partite giocate. In Inghilterra, invece, il West Ham sta per strappare il sì dell’Aston Villa per Jhon Durán: i londinesi, infatti, hanno messo sul piatto circa 38 milioni di euro più il cartellino del giovane talento Lewis Orford.