Fiorentina-Juve, asse di mercato: McKennie dopo Kean e c'è anche un altro nome

Fiorentina anche su Rugani

In realtà la Viola si è interessata anche per Rugani. McKennie dunque è un’idea per i viola che in queste ore stanno stringendo i tempi per i rinforzi a centrocampo. E sempre in quel reparto la Fiorentina sta cercando di accelerare per altro giocatore a stelle e strisce, Tanner Tessmann, in uscita dal Venezia, con il quale il club viola è tornato a parlare per il prestito del difensore Lorenzo Lucchesi rientrato dalla Ternana. Ieri, come detto, la Fiorentina ha definitivo l’arrivo di Andrea Colpani dal Monza. I due club hanno raggiunto l’accordo per l’arrivo del giocatore, voluto fortemente da Palladino che lo ha allenato fino a giugno, con la formula del prestito oneroso di 4 milioni e il diritto di riscatto a 12. Il giocatore potrebbe raggiungere il gruppo viola in tournée in Inghilterra (stasera la prima partita a Bolton). Qualora venisse riscattato, per lui 4 anni di contratto.