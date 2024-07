De Gea, pazza idea Genoa: dopo Varane al Como, altro ex United in Serie A?

Il Genoa è alla ricerca di un nuovo portiere dopo la cessione a titolo definitivo di Josep Martinez all'Inter. Per sostituirlo il club rossoblù starebbe pensando in grande, con la candidatura di David De Gea che avanza sempre più forte. Il portiere spagnolo classe 1990 è infatti svincolato dalla fine della stagione 2022/2023, quando era stato eletto come miglior portiere della Premier League. Un colpo che sarebbe storico e che accenderebbe al massimo l'entusiasmo della piazza e l'attenzione sulla Serie A .

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero stati già dei primi sondaggi tra la dirigenza del Genoa e gli agenti del portiere spagnolo. De Gea avrebbe dato la sua disponibilità di massima al trasferimento, affascinato dal progetto che gli è stato proposto. Il club rossoblù dovrà ora decidere se procedere con l'operazione o virare su altri profili. Sull'ex Manchester United c'è anche l'interesse di diverse squadre saudite, ma l'intenzione del portiere sembra essere quella di rimanere in un campionato competitivo come la Serie A . Già nel corso della scorsa stagione aveva infatti rifiutato delle ricche proposte provenienti proprio dalla Saudi Pro League .

Genoa, i numeri di De Gea

Il portiere spagnolo classe 1990 può vantare un'esperienza di 12 anni al top del calcio mondiale, maturata con le maglie di Atletico Madrid e Manchester United e con la nazionale spagnola. Il suo addio ai Red Devils a parametro zero era arrivato al termine della stagione 2022/23, nonostante fosse stato nominato come il miglior portiere della stagione in Premier League. Nello scorso mercato era stato sondato anche dall'Inter per sostituire Onana, passato proprio allo United, ma alla fine i nerazzurri avevano deciso di puntare su Sommer. Vedremo se questa volta l'approdo in Serie A si materializzerà davvero con la maglia del Genoa.

