Todibo, Torino e Thuram chiamano: qual è l'accordo Juve-Nizza

Se è vero che più lunga è l’attesa, più grande è il piacere, ecco che per Jean Clair Todibo sta per arrivare il giorno da circoletto rosso, in cui potrà riscuotere con gli interessi la felicità che da almeno un paio di mesi è costretto a trattenere. Non si era ancora vista l’estate quando il dt Giuntoli innescò l’operazione per concretizzare un inseguimento che lo aveva visto protagonista già ai tempi del Napoli. Il difensore del Nizza piace tantissimo al dirigente bianconero, al punto da mettere il colosso transalpino nella casella delle alternative a Calafiori .

Juve, l'accelerata per Todibo

E così, una volta compreso che il bolognese era finito nel mirino della Premier, con valutazioni proibitive per i conti della Juventus, ecco l’accelerata per Todibo che non vede l’ora di sposare una nuova avventura, quella del nostro campionato, dove potrà ritrovare il suo grande amico nonché ex compagno di squadra Khephren Thuram. E la mezzala gli ha parlato benissimo del mondo Juventus, facendo cadere le ultime remore legate alla formula che porterà Todibo sotto la Mole. La Juventus infatti non procederà all’acquisto del suo cartellino, il club rossonero chiede 40 milioni, bensì si muoverà attraverso la formula del prestito oneroso. Ecco, in questo momento si stanno limando i dettagli legati alle condizioni che trasformerebbero il diritto di riscatto in obbligo. La distanza tra le parti è piuttosto sottile per cui da un momento all’altro si aspetta il raggiungimento del punto di caduta comune che consentirà di porre fine alla trattativa e far sì che Todibo possa raggiungere i suoi nuovi compagni, che questa sera lasceranno la Baviera con la conclusione della settimana nel centro sportivo dell’Adidas.

Todibo-Juve, la chiusura dell'affare

La chiusura dell’operazione è attesa per l’inizio della prossima settimana, per cui Todibo dovrebbe sostenere le visite mediche al JMedical a inizio della prossima settimana per poi firmare il contratto e quindi cominciare gli allenamenti alla Continassa sotto gli occhi attenti di Thiago Motta. Con l’acquisto di Todibo probabilmente verrà riaggiornata anche la posizione di Daniele Rugani che da tempo è finito nel mirino della Fiorentina e del Bologna, interessato peraltro anche a Milik. Ma questo è un altro discorso che innescherebbe la ricerca a Torino di un altro attaccante anche perché la partenza di Kean e Soulé ha impoverito non poco il reparto offensivo bianconero per cui, prima di dare il la alle uscite sul versante offensivo, occorre avere già alternative in canna, altrimenti si rischierebbe di spendere più di ciò che si incassa.