Milan, ansia Fonseca. Emerson Royal però è a un passo

La tournée negli Stati Uniti del Milan è partita con una spina imprevista: il volo sul quale è salita la squadra rossonera insieme all’amministratore delegato Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Franco Baresi è decollato da Malpensa con quasi 40 minuti di ritardo rispetto all’orario inizialmente calendarizzato. Ma questa, ad oggi, è stata l’incognita più facile da superare per Paulo Fonseca , che da oggi inizierà a lavorare nel ritiro americano e vedrà per la prima volta Christian Pulisic e Yunus Musah . L’allenatore portoghese, probabilmente, avrebbe voluto una rosa un po’ più completa per quanto concerne i giocatori che affronteranno la stagione 2024-25 e con qualche esubero in meno a disposizione. Le manifestazioni internazionali ci hanno messo sicuramente del loro nel non dargli prima del dovuto una squadra che rispecchiasse l’ossatura titolare, visto che Leao arriverà dopodomani mentre Okafor sarà in gruppo da martedì.

Milan, la situazione del mercato

Ma anche il mercato, specie in mezzo al campo, sta andando a una velocità diversa rispetto a quelle che, probabilmente, sono le necessità del campo. Lo stallo su Youssouf Fofana del Monaco e le trattative non ancora nella fase calda per Samardzic e per un eventuale mister X che sia alternativo al mediano dei monegaschi portano Fonseca a dover lavorare con i soli Loftus-Cheek e Bennacer (continuano le sirene arabe per lui) come membri del blocco titolare. Pobega (che non gradisce la destinazione Udine) e Adli (c’è l’Al Shabab Club, ma il ragazzo al momento non apre anche se sa di non essere un titolare) non sono destinati comunque a rimanere al Milan o ad esserne protagonisti. Contro il Manchester City, nella notte tra sabato e domenica, Fonseca proverà un Milan diverso rispetto a quello visto conl Rapid Vienna. È ipotizzabile che almeno dall’inizio venga utilizzato lo scheletro dei titolari in difesa (sempre assenti Maignan e Theo Hernandez che torneranno a Milanello il 2 agosto) mentre davanti Chukwueze e Saelemaekers (anche lui in vendita) dovranno dare una mano a Luka Jovic.

Le mosse in attacco

Ma il Milan, dopo Alvaro Morata, è intenzionato a fare un altro centravanti e ha individuato in Niclas Fullkrug il preferito ed è possibile che Moncada, rimasto a Milano, tenga vivi i contatti con gli agenti del tedesco e con il Borussia Dortmund per provare poi a trovare una quadra economica sul cartellino. Passi in avanti, invece, per Pavlovic: l’operazione sta marciando bene, anche se manca ancora l’intesa definitiva con il Salisburgo, che però ha preso atto del fatto che il ragazzo voglia andare al Milan (ha detto di no all’Atletico Madrid). Ad uscire potrebbe essere Thiaw, nel mirino del Newcastle che prova a far scendere la valutazione sotto i 40 milioni. Giorni importanti anche per Emerson Royal: la distanza tra la domanda del Tottenham (20 milioni) e l’offerta del Milan (17) si è ridotta di molto. Ma fino a quando non arriveranno, Fonseca avrà più di una “spina” da affrontare.