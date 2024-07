Koopmeiners, l’offerta Juve è sul piatto. Giuntoli-Adeyemi: primi contatti

La curiosità dei tifosi bianconeri potrebbe trovare soddisfazioni significative la prossima settimana. Perché? Per la semplice ragione che con il finire di questa, si definiranno in tutte le loro declinazioni le cessioni di Soulé e Huijsen e visto che è in pieno vigore la legge Juve per cui “uno entra e uno esce”... Dunque aspettiamoci due volti nuovi prossimamente alla Continassa, pronta a tornare sede degli allenamenti dopo la settimana di ritiro in Germania che si concluderà stasera al termine della amichevole in casa del Norimberga . A questo punto la domanda principale è: chi cercherà la Juventus e con quale priorità? La risposta non è facile perché non sempre, nel mercato, volere vuol dire potere. E allora molto pragmaticamente possiamo dire che la scadenza e la cronologia degli innesti sarà dettata dalle opportunità e dalla disponibilità che gli interlocutori offriranno: non tanto i giocatori quanto i club che ne detengono i cartellini.

Koopmeiners l'obiettivo numero uno

Durante la presentazione di Thiago Motta, correva lo scorso giovedì 18 luglio, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli spiegava che l’obiettivo del mercato era quello innestare un giocatore per reparto: dunque un difensore, un centrocampista e un attaccante. I nomi non sono misteriosi per i primi due ruoli: Todibo del Nizza e Koopmeiners dell’Atalanta. Sull’attaccante esterno c’è invece ancora molta nebbia a banchi che spostandosi in maniera non fluida regala volti a singhiozzo offrendo così uno scenario piuttosto articolato, per usare un eufemismo. Dunque dato per scontato che per la difesa l’ingresso sarà Todibo, della cui operazione si parla nel dettaglio nella pagina seguente, eccoci a parlare del centrocampo. Dove Mister Koop resta l’obiettivo numero uno. Ieri, a margine della presentazione dello sponsor Lete, Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a domanda non richiesta, ha tenuto a specificare che “la cessione di Koopmeiners non è in programma”.