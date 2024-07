Toro, Erlic è più vicino. E adesso spunta pure Nastasic

Il nodo legato alle condizioni fisiche precarie di Perr Schuurs impone riflessioni immediate. Il tempo per tergiversare non c'è più: Paolo Vanoli dovrà aspettare a lungo il difensore olandese, per cui il Toro ha intenzione di intervenire rapidamente. Ecco perché Davide Vagnati sta scandagliando diversi profili. Uno dei nomi passati al setaccio dal direttore tecnico è quello di Matija Nastasic . Una candidatura che per ovvie ragioni, dettate essenzialmente da una fase discendente della carriera ormai iniziata da qualche anno, non può scaldare particolarmente il cuore dei tifosi del Toro, per quanto Nastasic sarebbe fondamentalmente destinato a essere una delle riserve. Il centrale classe '93, che in Italia si è messo in mostra con la maglia della Fiorentina, è attualmente svincolato. Non ha rinnovato il contratto con il Maiorca, nonostante nelle Baleari abbia trovato una buona continuità di rendimento, soprattutto nell'ultima annata: 26 presenze con 2 gol in campionato, con alcune ottime prestazioni, lo hanno rilanciato anche per il mercato italiano. Tant'è che Nastasic viene seguito con attenzione pure dall'Udinese, alla ricerca di un giocatore d'esperienza per allargare la batteria dei difensori. Vagnati ha iniziato i primi dialoghi con l'entourage del serbo, per capire la fattibilità dell'operazione.

Affare Erlic

Nel frattempo l’agente Beppe Riso sta provando a incastrare un giro di difensori centrali tutto rigorosamente targato GR Sports. Il procuratore, infatti, sta provando a portare il centrale Odenthal al Sassuolo. Un affare che libererebbe Martin Erlic verso altre destinazioni. Ad accomunare entrambi l’appartenenza alla medesima agenzia, quella di Riso appunto. Per il croato c’è in prima fila il Toro, che ha già offerto un prestito oneroso (500.000 euro) con diritto di riscatto a 6 milioni. Il Sassuolo vorrebbe ritoccare le cifre un po’ al rialzo, ma soprattutto per inserire l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Per Erlic pronto un quadriennale.

La giornata di ieri è stata interlocutoria, invece, per quanto riguarda Robin Gosens. L'Union Berlin, piano piano, si sta ammorbidendo. In questa trattativa, però, la pazienza sarà la chiave: gli intermediari del giocatore stanno lavorando ai fianchi del club tedesco, ancora poco propensi ad ascoltare proposte di prestiti con diritto di riscatto.Ma l’appuntamento dell’inizio della prossima settimana potrebbe dare la sperata accelerata.

Situazione di Vojvoda

Intanto gli agenti di Mergim Vojvoda hanno raggiunto Pinzolo nel tardo pomeriggio di ieri. L'esterno kosovaro è in scadenza di contratto, visto che l'attuale accordo scade a giugno 2025. Il giocatore ha incassato la fiducia di Vanoli in questi giorni, per cui si torna a parlare di rinnovo: discorso prioritario, per evitare che il Toro corra il rischio di perderlo a parametro zero fra qualche mese.

Capitolo partenze. Si accende il mercato intorno a Demba Seck. L’esterno offensivo non rientra nei piani del Toro, che l’ha messo in uscita. Si lavora a una cessione a titolo definitivo, visto che il contratto del classe 2001 scade tra 10 mesi. Diversi club di Serie B hanno manifestato interesse: in particolare Cesena, Catanzaro, Brescia, Salernitana e Pisa. I toscani avevano chiesto di completare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione nerazzurra in A. Per impostare l’affare in questa maniera il Toro avrebbe dovuto allungare il contratto di Seck fino al 2026. Nulla da fare. Nei prossimi giorni prevista la decisione, col Cesena che proverà lo scatto già nel fine settimana per cercare di anticipare la concorrenza delle altre formazioni di B. Si preannunciano giorni caldi.

Infine, anche la Primavera granata si rinforza: Ruggero Ludergnani ha chiuso la trattativa per Jakub Krzyzanowski, terzino sinistro classe 2006 di nazionalità polacca che era in forza al Wisla Cracovia. Ufficiale anche il trasferimento del portiere Francesco Plaia (numero uno della Nazionale Under 18): fresco di rinnovo con lo Spezia, l’estremo difensore passa al Toro con la formula del prestito (biennale) con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni.