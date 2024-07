Milan, due colpi in canna: Emerson Royal e Pavlovic per Fonseca

Sarà il week end nel quale il Milan, con ogni probabilità, preparerà l’assalto decisivo a Emerson Royal del Tottenham e a Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Due innesti che servono a Paulo Fonseca per sviluppare ulteriormente la sua idea di calcio e che darebbero al Milan, almeno sulla carta, delle soluzioni diverse rispetto a quelle attualmente in rosa. Per Pavlovic la distanza si è ridotta tra la domanda di 25 e la proposta rossonera da 22 milioni complessivi. Furlani dal New Jersey e Moncada da Casa Milan hanno continuato a tessere la tela dei contatti sia con gli entourage dei giocatori sia con i rispettivi club di appartenenza. La volontà è quella di chiudere questi due innesti nell’arco di massimo 10 giorni, senza mai dimenticarsi del centrocampista centrale e della punta da affiancare a Morata nel pacchetto dei centravanti. Fofana del Monaco non è ancora tramontata come pista, anche se nelle ultime ore non ci sono stati aggiornamenti e il Monaco continua a tenere il punto sul prezzo. Sull’attaccante, invece, il preferito rimane sempre Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund, che ha dato segnali positivi al Milan sulla possibilità di poter indossare la maglia rossonera. Servirà trovare la quadratura del cerchio anche sul cartellino, ma il recente arrivo di Guirassy in giallonero ha ingolfato il reparto offensivo a disposizione di Nuri Sahin.

Furlani: "Theo e Maignan, siamo tranquillo"

Sempre in tema di mercato e, nello specifico, parlando di due elementi importanti come Theo Hernandez e Mike Maignan, l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bloomberg Tv affermando: «La nostra ambizione è di lottare per lo scudetto ogni anno e di essere competitivi anche in Champions League. Ora noi lo vogliamo fare attuando una strategia di sostenibilità. Ti porto un esempio: due anni fa il bilancio per la prima volta in 17 anni non ha registrato alcuna perdita, e l’anno scorso abbiamo bissato questo importante risultato, e non penso che al Milan sia mai successa una cosa del genere. Noi non siamo obbligati a vendere i giocatori per carenza di capitale o problemi di flusso di cassa, quindi non abbiamo bisogno di vendere nessuno. Quindi da tifoso ti posso dire che su Maignan e Theo non devi preoccuparti». E non è un caso se nelle ultime settimane, nei corridoi di Casa Milan, sia tornato dell’ottimismo in merito ai rinnovi contrattuali dei due campioni francesi, che verranno approfonditi nel corso delle prossime settimane o, molto probabilmente, dopo la chiusura del calciomercato.

Obiettivi Pavlovic ed Emerson Royal

Ma se in entrata il Milan stringe per Emerson Royal e Pavlovic, è anche in uscita che deve lavorare il club. Sotto questo aspetto, il giocatore che oggi ha l’interessamento più acceso è Malick Thiaw, sul quale c’è forte il Newcastle che, tuttavia, vorrebbe lavorare sull’acquisto del tedesco a una cifra inferiore ai 40 milioni chiesti dal Milan. Anche Alessandro Florenzi rimane un giocatore con il trolley sempre pronto, visto che non ci sono in ballo trattative per il suo rinnovo. Vicina alla definizione la contrattazione con il Monza per la cessione a titolo definitivo di Daniel Maldini, anche se ieri l’attaccante si è allenato regolarmente con il Milan presso la Pingry School, sede del ritiro milanista e che in passato è stato il quartier generale della nazionale di Arrigo Sacchi per il mondiale di Usa ’94. Anche Yacine Adli e Tommaso Pobega rimangono in uscita, anche se quest’ultimo non ha interesse ad andare all’Udinese con la quale il Milan tiene vivi i colloqui per Lazar Samardzic dopo il vertice col padre.