Todibo, l'agente a Torino da Giuntoli. E anche il Barcellona ora tifa Juve

Il futuro di Jean-Clair Todibo potrebbe essere a tinte bianconere a breve. La trattativa tra il francese e la Juventus sembra ormai indirizzata sui binari giusti. A riprova del buon andamento dell'operazione è l'incontro in programma tra l'agente del calciatore, diretto a Torino, e Cristiano Giuntoli di ritorno dal ritiro della Juve in Germania . Nel faccia a faccia, oltre a rifinire i dettagli della proposta contrattuale a Todibo - durata di cinque anni - ci sarà anche un punto su come portare a termine l'affare con il Nizza per quanto riguarda cifre e definizione del trasferimento. L'obiettivo è trovare l'intesa definitiva e dare a Motta il difensore già agli inizi della prossima settimana.

Todibo, il Barcellona tifa Juve

Dalla Spagna guardano con attenzione all'acquisto di Todibo da parte dei bianconeri. Questo perché il Barcellona, squadra nella quale ha militato il francese prima di tornare in patria, si è riservato un 20% sulla futura cessione al momento di accordarsi con il Nizza, che lo pagò 8.5 milioni fissi e altri 7 variabili nel 2021. La buona riuscita della trattativa tra Juventus e Nizza porterebbe nelle casse blaugrana un tesoretto importante per la campagna acquisti. Nel caso in cui si dovesse concretizzare un accordo sulla base di un prestito da 5 mln con obbligo di riscatto a 35, il Barca guadagnerebbe ora 1 milione di euro e nell'estate 2025 gli altri 7 milioni rimanenti nell'operazione.

Come giocherebbe la Juve con Todibo

In un ipotetico 4-3-3, modulo molto utilizzato dal mister Thiago Motta, Todibo potrebbe fungere da jolly difensivo, potendo essere utilizzato sia come centrale di sinistra che di destra. In caso di necessità, sfruttando i suoi 1,90m potrebbe fungere anche da centrocampista di rottura davanti alla difesa in un 4-2-3-1. Il francese rappresenterebbe un tassello importante per permettere all'allenatore bianconero di variare tattica e modulo di gioco.