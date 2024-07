Toro, accelerata Gosens: la differenza da colmare per l'affondo

TORINO - La brutta amichevole contro la Cremonese non ha fatto altro che sottolineare un dato di fatto. Ogni riferimento ricade automaticamente sul mercato: al Toro servono almeno tre interventi immediati e di qualità. Rinforzi che possano permettere a Paolo Vanoli di lavorare senza alibi, senza dover fare i conti con una rosa a cui mancano davvero troppe pedine. Intanto, però, Davide Vagnati lavora senza soste per cercare di accontentare il tecnico. Difficile che possano arrivare tanti elementi in pochi giorni, visto che anche le uscite (quella di Ivan Ilic su tutte) non si sbloccano. Ma le urgenze che riguardano la fascia sinistra e la retroguardia rimangono tali. A piccoli passi, però, procede la trattativa per Robin Gosens. Giocatore che piace da tempo al Toro, ma che l'Union Berlino non intende in alcun modo svendere. Per l'esterno tedesco Vagnati ha fatto il primo passo: un'offerta da cinque milioni più uno di bonus per assicurarselo a titolo definitivo, ma a Berlino la somma proposta dai granata non viene ritenuta congrua. L'Union, infatti, chiede almeno 10 milioni: l'estate scorsa ha prelevato Gosens dall’Inter per 15 milioni, per cui non intende liberarlo a cuor leggero dodici mesi dopo. E per adesso non considera nemmeno l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.