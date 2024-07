Inter, il colpo a zero che piace anche a Oaktree: chi è l'erede di Mkhitaryan

MILANO - Parametri zero sì, benché siano giocatori di prospettiva. Per questo motivo all’Inter il profilo di Luka Sucic, 22 anni l’8 settembre, mette d’accordo proprio tutti: l’area tecnica e i rappresentanti del fondo Oaktree. Il croato, uno dei tanti gioiellini del Salisburgo, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025 e - in caso di mancato rinnovo - l’Inter è pronta a proseguire la tradizione degli svincolati, con una importante variabile sul tema rispetto agli ultimi due (Taremi e Zielinski) legata proprio all’età del giocatore. Quasi superfluo sottolineare come la strada non sia semplice, visto che Sucic piace a mezza Europa e il Salisburgo da qui a gennaio potrebbe anche trovare un acquirente. L’Inter però ha lanciato la volata, nella speranza che le congiunture astrali possano allinearsi. Questo anche perché nella stagione che verrà servirà una mezzala sinistra (e Sucic può pure fare il trequartista, regalando a Inzaghi una variabile tattica in più) dato che Henrikh Mkhitaryan a gennaio compirà 36 anni e, per evidenti ragioni anagrafiche, nell’ultima stagione in nerazzurro (il suo contratto scade nel 2026) andrà gestito. L’Inter ha pure la possibilità di ricomprare Giovanni Fabbian dal Bologna (per 12 milioni) però, ça va sans dire, riuscire a prendere Sucic a zero sarebbe un colpo straordinario anche in ottica di una possibile rivendita.