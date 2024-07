Adeyemi, Juve in pole sulle avversarie: galeotto fu il… lockdown

La cifra che vorrebbe spendere la Juve

Il dt Giuntoli nei giorni scorsi - complice il ritiro della Juve in Germania - ne ha approfittato per incontrarlo, riallacciando i contatti in maniera importante. L’occasione giusta per esplorare una pista mai abbandonata in questi anni. Tradotto: la Juve c’è e fa sul serio sul giocatore tedesco. Le cifre circolate in Germania però sono ritenute eccessive dalle parti della Continassa: troppi i 45-50 milioni di valutazione, mentre a 30-35 la formazione bianconera sarebbe pronta all’affondo. Se ne riparlerà. Con calma e senza fretta, visto che le attuali priorità juventine restano Todibo e Koopmeieners. Affari da chiudere entro i primi d’agosto. Dopodiché toccherà ai nuovi esterni offensivi da consegnare a Thiago Motta. E il ritorno di fiamma per Adeyemi non va affatto trascurato. D’altronde come cantava Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano…