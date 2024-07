Milan, Pavlovic sempre più vicino. E in mezzo rispunta Koné

Sono giorni caldi sia sulla pista che porta a Strahinja Pavlovic del Salisburgo sia per quella che conduce a Emerson Royal del Tottenham . Nonostante sia negli Stati Uniti, l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani è iper operativo su tutte le operazioni di calciomercato, con Geoffrey Moncada che lavora da Milano. Per il difensore serbo del Salisburgo la differenza tra domanda e offerta è sempre più sottile e la sensazione è che la settimana che sta per iniziare sia quella giusta per concludere l’operazione. Ieri Pavlovic non è stato utilizzato nell’amichevole che il Salisburgo ha giocato contro il Dornibirn nella OFB Cup. Ufficialmente, stando al comunicato del club, non è stato utilizzato per i pochi allenamenti sulle gambe, ma la sensazione è che ci sia anche il mercato dietro.

Milan: si tratta per Koné

Anche per Emerson Royal c’è ancora del lavoro da svolgere, ma negli ultimi giorni si è respirato un cauto e crescente ottimismo sulla possibilità che tale operazione possa andare in porto, il che porterebbe Alessandro Florenzi ad essere vicino alla cessione. Anche se il terzino brasiliano, nelle amichevoli del Tottenham, non è che stia proprio brillando, anzi… Ma è per il centrocampo che il Milan ha messo nel mirino un vecchio pallino: si tratta di Manu Koné del Borussia Mönchengladbach.

Il giocatore venne cercato già nel gennaio 2021, ma non se ne fece nulla con i rossoneri costretti e ripiegare su Meité. Il nome di Koné si affianca a quello di Youssouf Fofana, che il Milan non ha ancora mollato come obiettivo, anche se il Monaco sembra essersi indispettito non poco con la dirigenza rossonera per il suo modus operandi. Sospetta la panchina, per tutti e 90 i minuti, di Lazar Samardzic nell’amichevole che l’Udinese ha perso per 3-2 contro il Colonia.

Milan-Fullkrug: stallo strategico

Il Milan ha l’accordo di massima con il giocatore e sta cercando di trovare l’incastro giusto a livello economico per il cartellino. Stallo strategico per Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund, ma la sensazione è che diverse operazioni entreranno nel vivo non appena Furlani tornerà a Milano nel corso della prossima settimana, mentre Ibrahimovic rimarrà accanto alla squadra nel prosieguo della tournée. Il Milan, inoltre, attende la proposta ufficiale e migliorativa del Newcastle per Malick Thiaw. Il sempre più probabile arrivo di Pavlovic impone un’uscita nel reparto dei centrali e il difensore tedesco è quello con il mercato più interessante.

I rossoneri si aspettano una proposta sui 40 milioni così come sono pronti a valutare eventuali offerte per Yacine Adli da parte di club arabi (il ragazzo al momento è freddo su questa opzione). Dalla Francia è rimbalzato il potenziale interesse del Lione per Yunus Musah, ma anche in questo caso il Milan non si siede al tavolo per meno di 20 milioni. In attesa di definizione il passaggio a titolo definitivo di Daniel Maldini al Monza così come sono pronti a lasciare il Milan anche Colombo e Nasti. Saelemaekers rimane in vendita, ma di offerte vere dalla Premier League non ne sono ancora arrivate.