Pirlo, via libera: la Sampdoria può agire sul mercato

Genova - La Sampdoria esulta per una doppia vittoria. Quella in campo nell'amichevole contro il Magdeburgo (squadra che attualmente milita nella Serie B tedesca) e quella per lo sblocco definitivo dei tesseramenti dopo la querelle in Lega B e Figc - su esposti di Brescia e Pisa - sull'interpretazione dell'articolo 90 del Noif. Anche se le regole potrebbero essere modificate a settembre, i blucerchiati - che l'anno scorso avevano evitato il fallimento grazie a un piano di ristrutturazione del debito - hanno rispettato le norme sull'indice di liquidità e sul cosiddetto mercato a saldo attivo anche rispetto ai precedenti riscatti di Pedrola e Leoni oltreché alle successive operazioni (comprese le rescissioni di Verre , Askildsen e Andrea Conti ). Anzi, il mercato doriano va avanti e - dopo gli arrivi di Coda , Romagnoli , Akisanmiro , Venuti e Meulensteen - a breve saranno ratificati anche i tre giocatori in arrivo dal Como ( Ioannau , Bellemo e Ghidotti ) nell'affare Audero .

Samp-Tutino: la trattativa

In via di definizione anche il tesseramento di Vulikic dal Perugia. Tutto questo aspettando l'operazione più importante dell'estate blucerchiata ovvero Tutino: il bomber del Cosenza avrebbe confermato il suo gradimento alla destinazione genovese nonostante le avances del Sassuolo, si lavora a un accordo definitivo col club calabrese sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Sta nascendo insomma una Sampdoria che - nonostante le dichiarazioni fin qui prudenti da parte del presidente Manfredi e dell'uomo mercato Accardi - può recitare un ruolo da protagonista nella stagione alle porte. Ieri in Germania contro il Magdeburgo sono arrivati i primi gol stagionali e la prima vittoria, dopo la sconfitta di sabato scorso con la Dynamo Berlino.

Sotto per 2-0 dopo il pallone malamente perso dal portiere Ravaglia per il gol di Burcu prima del tiro di Marusic deviato in porta da Romagnoli, i doriani hanno firmato la rimonta grazie al primo centro stagionale di Massimo Coda (palla persa dai tedeschi e assist di Borini), a un bel tiro al volo di Stoppa su cross del neo acquisto Venuti prima della doppietta - due gol in un minuto - firmata da La Gumina. L'attaccante ex Palermo a segno prima sugli sviluppi di un calcio piazzato e poi dopo un errore del portiere tedesco Kruth, che svirgola un pallone in area. Due gol che danno morale anche se La Gumina ha da tempo le valige pronte dal momento che il club non ha intenzione di toglierlo dal mercato.

Magdeburgo-Sampdoria 2-4

Marcatori: pt 16' Burcu, 25' Marusic, 33' Coda; st 23' Stoppa, 25' e 26' La Gumina

Magdeburgo (4-1-4-1) Kruth; Bockhom (38' st Chaled), Hoti, Müller, Nollenberger (27' st Nadjombe); Michel (1' st Dzogovic); Ceka, Leipertz (27' st Widmann), Krempicki, Burcu (12' st Amaechi); Marusic (12' st Kuhinja). A disp. Reimann. All. Titz

Sampdoria (3-4-2-1) Ravaglia; Bereszynski, Romagnoli (20’ st Zeqiraj), Gega (1’ st Ferraro); Venuti (29’ st Conti), Akinsanmiro (29’ st Vitale), Yepes (33’ st Uberti), Barreca (1’ st Giordano); Benedetti (1’ st Ricci), Borini (20’ st Stoppa); Coda (19’ st La Gumina). A disp. Tantalocchi, Scardigno, D’Amore, Pozzato. All. Pirlo