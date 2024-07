Nuova Juve a costo zero: il capolavoro di Giuntoli tra cessioni e monte ingaggi

Le cessioni in programma

Senza contare che in diversi frangenti la formula prevede incassi differiti, come nel caso delle precentuali sulle future cessoni, e con la prospettiva di continuare ad incassare, anche se nell’ancora lunga lista dei cedibili si stanno ora facendo largo i casi più delicati. Agosto, da questo punto di vista, sarà il mese più caldo per Giuntoli. Chiamato a far cassa, ora, con giocatori prossimi alla scadenza di contratto, come Chiesa e McKennie. O giocatori gravati da uno stipendio pesante, come nel caso di Szczesny. O, ancora, con giocatori che hanno faticato a mettersi in mostra di recente, alla stregua dei vari Kostic e Milik. Se non giocatori del tutto ai margini del progetto, come Arthur e De Sciglio. Dalla soluzione di questi intricati rebus, è evidente, passa la possibilità di assicurare a Thiago Motta un talento in più per inseguire i traguardi di cui sarà disseminata la nuova stagione.